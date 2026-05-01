Kabarcık Üzümü İçin Kritik Adım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli Kabarcık Üzümü’nün yetiştirildiği Bertiz bölgesinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Üzüm bağlarında ciddi verim kaybına neden olan salkım güvesine karşı üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen uygulama, Budaklı, Çobanlı ve Baydemirli mahallelerinde toplam 110 üreticiyi kapsıyor.

Kimyasal İlaç Yerine Doğal Yöntem

Projede kullanılan feromon tuzaklar sayesinde zararlı böcekler kimyasal ilaç kullanılmadan kontrol altına alınacak. Bu yöntemle:

Ürün kalitesi korunacak

Toprak sağlığı zarar görmeyecek

Doğal üretim teşvik edilecek

Uzmanlar, biyoteknik mücadeleyle hem çevre dostu tarımın yaygınlaşacağını hem de Kabarcık Üzümü’nün özgün yapısının korunacağını vurguluyor.

Üreticilere Feromon Tuzaklar Teslim Edildi

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek ziyaret ederek üreticilere feromon tuzaklarını dağıttı ve kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

“Hedefimiz Verimi Artırmak”

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Nuh Yılmaz, çalışmanın bağcılık açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bağlara zarar veren salkım güvesini zirai ilaç kullanmadan yok etmek istiyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize yüzde 100 hibe olarak feromon tuzak desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu uygulamayla bağlardaki zararı minimize ederek üzüm hasat miktarını artırmayı hedefliyoruz”

Üreticiler Memnun: “Yıllardır Bekliyorduk”

Projeden yararlanan üreticiler, uygulamaya tam not verdi. Çobanlı Mahalle Muhtarı Ramazan Çam, son yıllarda artan zararlının üretimi düşürdüğünü belirterek, bu destekle verimin yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.

Üreticiler ise kimyasal kullanmadan çözüm sunulmasının hem sağlık hem de kalite açısından büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir Tarım ve Ekonomiye Katkı

Hayata geçirilen proje sadece zararlılarla mücadele değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım modeli açısından da önem taşıyor.

Kimyasal kullanımının azalmasıyla:

Daha sağlıklı ürünler tüketiciye ulaşacak

Bölge ekonomisi güçlenecek

Bertiz bağcılığı yeniden ivme kazanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, Kabarcık Üzümü’nü hem korumayı hem de üretimde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.