Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda saldırısının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Filoda farklı inançlardan aktivistlerin yer aldığını dile getiren Alagöz, "Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.