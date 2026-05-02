Çok Sayıda İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonuç verdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

3,5 Milyar Liralık Para Trafiği Tespit Edildi

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 3,5 milyar liralık hareketlilik tespit edildi.

Bu veriler, örgütün geniş çaplı ve organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Suç Yelpazesi Dikkat Çekti

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlendi:

Dolandırıcılık: Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun’da sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı” vaadi

Haraç ve tehdit: Adana ve Muğla'da işletmelere baskı

Uyuşturucu ticareti: Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da organize faaliyet

Yasa dışı bahis: Sinop'ta internet siteleri üzerinden

Resmi belgede sahtecilik: Tunceli

Silah kaçakçılığı: Manisa

Tefecilik: Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis

Mal Varlıklarına El Konuldu

Yargı kararları doğrultusunda şüphelilere ait:

24 taşınmaz

16 araç

1060 banka hesabı

donduruldu.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, doküman, nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

105 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan 198 şüpheliden 105’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ile MASAK ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.