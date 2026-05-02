Çok Sayıda İlde Eş Zamanlı Operasyon
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonuç verdi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
3,5 Milyar Liralık Para Trafiği Tespit Edildi
MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 3,5 milyar liralık hareketlilik tespit edildi.
Bu veriler, örgütün geniş çaplı ve organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.
Suç Yelpazesi Dikkat Çekti
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlendi:
- Dolandırıcılık: Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun’da sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı” vaadi
- Haraç ve tehdit: Adana ve Muğla’da işletmelere baskı
- Uyuşturucu ticareti: Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ’da organize faaliyet
- Yasa dışı bahis: Sinop’ta internet siteleri üzerinden
- Resmi belgede sahtecilik: Tunceli
- Silah kaçakçılığı: Manisa
- Tefecilik: Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis
Mal Varlıklarına El Konuldu
Yargı kararları doğrultusunda şüphelilere ait:
- 24 taşınmaz
- 16 araç
- 1060 banka hesabı
donduruldu.
Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, doküman, nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
105 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan 198 şüpheliden 105’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ile MASAK ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.