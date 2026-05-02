Yurt Genelinde Yağışlı Sistem Etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Fırtına Kapıda: Rüzgar 70 Km’ye Ulaşacak

Özellikle batı bölgelerinde rüzgarın şiddeti artıyor:

Marmara ve Ege: Kuzeyden 50-70 km/sa hızında fırtına

İç Anadolu ve Akdeniz: Güneyli rüzgarlar 40-60 km/sa

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı

Yağışların özellikle:

İç Anadolu’nun doğusu

Akdeniz’in iç kesimleri

Karadeniz’in bazı illeri

Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi

gibi bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için “sarı kodlu” uyarı verildi.

Çığ Tehlikesine Dikkat

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, dik yamaçlarda çığ riski olduğu bildirildi.

Sıcaklıklar Düşüyor

Hafta sonu itibarıyla özellikle batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derece düşüş yaşanacak.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar:

Ankara: 4 – 11°C

4 – 11°C İstanbul: 9 – 13°C

9 – 13°C İzmir: 8 – 15°C

8 – 15°C Adana: 15 – 23°C

