Nisan ayı itibarıyla son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırıldığını ifade eden Bakan Bolat, "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi" dedi.

2026 YILI NİSAN AYI İTİBARIYLA İHRACAT

1- Cumhuriyet tarihimizin 2. en yüksek aylık mal ihracat rekoru

2- Tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracatı

3- En fazla ihracat yapılan 4. gün (30 Nisan Perşembe)

4- Son 53 ayın en fazla net ihracat artışı (Kasım 2021)

5- Nisan ayı itibarıyla 275,8 milyar dolar ile yıllıklandırılmış (son 12 ay) ihracat rekoru

6- Mal ve hizmet ihracatı toplam 398 milyar dolar