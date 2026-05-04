Vali Gül: “Sahipsiz Köpeklerin Yüzde 46’sı Toplandı”

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Gül, İstanbul’da sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 46’sının toplandığını, kalan kısmın da tamamen kontrol altına alınacağını açıkladı.

Vali Gül’ün açıklamaları, şehirde uzun süredir tartışılan sokak hayvanları sorununu yeniden gündeme taşıdı.

“Kanunun Emri Net: Toplama ve Barınak Zorunlu”

Davut Gül, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal sürecin açık olduğunu vurguladı. Açıklamasında, bu hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve uygun barınaklarda tutulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Gül, “Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir. Ne toplu itlaf ne de kontrolsüz bırakma kabul edilemez” sözleriyle dikkat çekti.

“İstanbul’da Sokaklarda Sahipsiz Köpek Kalmayacak”

Vali Gül, İstanbul genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmanın kararlılıkla sürdüğünü belirterek, sokaklarda sahipsiz hayvan bırakılmayacağını söyledi.

Açıklamada, sürecin tamamlanmasıyla birlikte şehirde kontrolsüz sokak hayvanı sorununun sona erdirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gül,"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. "dedi.

Belediye Vurgusu: “Görev Açık ve Net”

Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri belediyelere yönelik mesaj oldu. Vali Gül, sahipsiz hayvanlarla ilgili sürecin doğrudan belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Gül "Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir." dedi.

Türkiye’de Gündem Olan Olaylar Sonrası Tartışma Büyüyor

Sokak hayvanları konusu, son dönemde yaşanan acı olaylarla birlikte Türkiye gündeminde geniş yer buluyor. Van’ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve Hatay’da yaşanan saldırı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu gelişmeler, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemelerin daha sıkı şekilde uygulanması yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Yeni Dönem Mesajı: Daha Sıkı Uygulama

Vali Davut Gül’ün açıklamaları, İstanbul’da sokak hayvanları konusunda daha sıkı bir uygulama dönemine girildiği şeklinde yorumlandı. Sürecin belediyeler tarafından nasıl yürütüleceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.