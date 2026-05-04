TÜİK Nisan Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,27 olarak kaydedildi.

Bu verilerle birlikte kiracı ve ev sahiplerini doğrudan ilgilendiren kira artış oranı da netleşmiş oldu.

Kira Artış Oranı Yüzde 32,43

Nisan ayı verilerine göre konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira zam oranı yüzde 32,43 olarak açıklandı. Bu oran, kira kontratı bu ay yenilenecek olan vatandaşlar için geçerli olacak.

Bir önceki ay açıklanan oran yüzde 32,82 seviyesindeydi. Böylece kira artış oranında sınırlı da olsa bir düşüş yaşandığı görüldü.

Kiralar Nasıl Değişecek?

Yeni oranla birlikte kira bedelleri de güncellendi. Örnek hesaplamalara göre:

20.000 TL kira → 26.485 TL

25.000 TL kira → 33.100 TL

30.000 TL kira → 39.725 TL

35.000 TL kira → 46.350 TL

40.000 TL kira → 52.975 TL

50.000 TL kira → 66.215 TL

60.000 TL kira → 79.450 TL

Bu rakamlar, özellikle şehir merkezinde ve ticari alanlarda kira kontratı yenilenecek vatandaşlar için doğrudan etkili olacak.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanıyor?

Geçerli olan uygulamaya göre konut kiralarında artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Ev sahipleri bu orana eşit veya daha düşük bir artış yapabiliyor.

Örneğin kira artışı ekim ayında yapılacaksa, bir önceki ayın TÜİK verileri dikkate alınıyor.

İş Yerlerinde Sözleşme Belirleyici Oluyor

İş yerleri için ise durum sözleşmeye göre değişiyor. Eğer sözleşmede TÜFE endeksine göre artış yapılacağı belirtilmişse, yine TÜİK verileri esas alınıyor.

Bu nedenle iş yeri sahipleri ve kiracılar için sözleşme detayları büyük önem taşıyor.