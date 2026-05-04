Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Çalışan anneler için doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Hem kamu hem özel sektörde geçerli olan yeni uygulama ile annelere ek 8 haftalık izin hakkı tanındı.

Düzenleme kapsamında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ek doğum izninden yararlanmak isteyen anneler, çalıştıkları kuruma dilekçe ile başvuru yapacak. Başvuruların 10 iş günü içinde tamamlanması gerekiyor.

Başvuru süreci için belirlenen tarih aralığı ise bugün başlayıp 15 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar devam edecek.

Kimler Yararlanabilecek?

Yeni düzenlemeden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 sonrası gerçekleşmiş olması şartı aranıyor.

16 Ekim 2025 sonrası doğum yapanlar: ✔ Yararlanabilecek

15 Ekim 2025 ve öncesi doğumlar: ❌ Kapsam dışında

Ayrıca çoğul gebeliklerde doğum izni süresi 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı.

Mevcut İzin Süresi Dolanlar Ne Yapacak?

Analık izni süresi dolmuş anneler için de ek hak tanındı. Talep edilmesi halinde 8 haftalık ilave izin kullanılabilecek.

Ancak bu haktan yararlanmak için 24 haftalık toplam izin süresinin 1 Nisan 2026 itibarıyla dolmamış olması gerekiyor.

Doğum İzni Ücretleri Güncellendi

Yeni düzenleme ile birlikte doğum izni ödemeleri de yeniden hesaplandı. Artık ödemeler 24 haftalık süre üzerinden yapılacak.

SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek.

Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL,

40 bin TL olana 149 bin 333 TL,

50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.

Yeni anne olan bir memur ise doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

İlk Etapta 20 Bin Anne Yararlanacak

Düzenlemeden ilk aşamada yaklaşık 20 bin annenin faydalanması bekleniyor. Uygulamanın ilerleyen süreçte daha geniş bir kitleyi kapsaması öngörülüyor.

Yeni sistemin, çalışan annelerin hem iş hayatı hem de doğum sonrası süreçte daha fazla desteklenmesini amaçladığı belirtiliyor.