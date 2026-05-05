Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile birlikte Güneydoğu Anadolu’nun önemli kısmında yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kış şartlarını aratmayan görüntüler oluşabilir.

Kahramanmaraş ve Çevresi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu durum; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebilir. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar Artıyor Ama Yağış Devam Ediyor

Hava sıcaklıklarında ise dikkat çeken bir değişim bekleniyor. İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Bu durum, özellikle Kahramanmaraş’ta yağışla birlikte nem oranının artmasına ve bunaltıcı bir hava hissine neden olabilir.

Rüzgar Etkisini Gösterecek

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yer yer rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte yağışların şiddeti hissedilebilir.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Ani hava değişimlerinin günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilirken, şu uyarılar öne çıkıyor:

Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı planlama yapılmalı

Açık alanlarda bulunurken tedbir alınmalı

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yağışlı hava, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde hayatı etkileyebilir. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edilmesini öneriyor.