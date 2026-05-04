Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı Karaköprü ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.M'yı ise Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA