Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 Nisan-3 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,30 gram eroin, 1,46 gram sentetik uyuşturucu, 5,12 gram skunk, 13,03 gram bonzai, bong aparatı, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, şarjör, 2 fişek, gümrük kaçağı 217 bin 800 paket sigara, 6 kilogram nargile tütünü, 1 kilogram tütün, 46 cep telefonu, 3 kilogram gümüş, 36 elektronik sigara ile 603 muhtelif malzeme ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'una yasal işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.