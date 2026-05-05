Ekspertiz Hizmetlerine Yasal Çerçeve Geliyor

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırladı.

Hazırlanan yönetmelik taslağıyla birlikte sektör ilk kez detaylı bir yasal çerçeveye kavuşacak.

Yetki Belgesi Zorunlu Olacak

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek.

Bu belgeyi alabilmek için işletmelerin:

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması

Mesleki yeterlilik belgesi bulunan teknik personel çalıştırması

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek.

Açıklamada, yeni düzenlemeyle ekspertiz hizmetlerinin ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulacağına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecektir. İşletmelere yetki belgesi verilmesi için Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları, mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek. Böylece, sektöre giriş ve faaliyet şartları netleştirilerek ekspertiz hizmetlerinde kalite ve güvenilirliğin artırılması, kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Dijital Takip Sistemi Geliyor

Yeni sistemle birlikte Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi kurulacak.

Bu sistem sayesinde:

Tüm ekspertiz raporları dijital ortamda kayıt altına alınacak

Raporlar değiştirilemeyecek şekilde korunacak

Vatandaşlar karekod ile rapor doğruluğunu anında kontrol edebilecek

Böylece sahte raporların ve usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hatalı Raporun Bedelini İşletme Ödeyecek

Düzenlemeyle birlikte ekspertiz firmalarının sorumluluğu da artırılıyor.

Hazırlanan raporlarda hata, eksiklik ya da gizlenen kusur bulunması halinde oluşacak zararlar işletme tarafından karşılanacak.

Bu zararlar, zorunlu tutulacak sigorta sistemi üzerinden tazmin edilecek.

İtiraz Süreci de Değişiyor

Vatandaşlar artık ekspertiz raporlarına 5 gün içinde dijital sistem üzerinden itiraz edebilecek.

Açıklamada, raporlara yönelik itiraz sürecinin de dijitalleşerek şeffaf bir yapıya kavuşturulacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek, işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak. Yeni düzenlemeyle farklı işletmeler tarafından kullanılan farklı terimlerin sebep olduğu kavram karmaşasına son verilecek. Bakanlıkça belirlenen 'ortak dil' standardı ile raporlar, Türkiye'nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ayrıca işletmelerin tarafsızlığı esas alınırken raporlarda alıcı veya satıcıyı yönlendirecek, subjektif yorumlara izin verilmeyecek. Düzenlemeyle ekspertiz hizmetlerinin mevzuata uygun, kaliteli ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından ekspertiz işletmeleri denetlenecek, bu işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Sektörün bu değişime uyum sağlaması amacıyla mevcut işletmelere yetki belgelerini almaları için belirli süre tanınacak."

Ortak Dil ve Sıkı Denetim

Yeni düzenlemeyle birlikte sektörde kullanılan farklı terimlerin yarattığı karmaşa da sona erecek.

Tüm raporlar, Bakanlık tarafından belirlenen ortak teknik dil ile hazırlanacak. Ayrıca işletmeler düzenli olarak denetlenecek; kurallara uymayanlara para cezası ve yetki iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.