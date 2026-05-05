Kadın Yapılanması Hedef Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan çalışmalarda, örgüt içinde aktif rol aldığı belirlenen şüphelilerin “il ablalığı”, “sohbet hocalığı” ve “bölge talebe sorumluluğu” gibi kritik görevler üstlendiği tespit edildi.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Çanakkale ve Samsun’da toplam 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulduğu öğrenildi.

“Yeni Nesil Ev Yapılanması” Ortaya Çıkarıldı

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise örgütün yeni yapılanma modeli dikkat çekti.

Güvenlik güçleri, FETÖ’nün öğrenci evlerinde artık daha küçük gruplar halinde yapılanmaya gittiğini belirledi. Buna göre, evlerde en fazla 3 öğrencinin kaldığı ve bu evlerin “abi/abla” olarak adlandırılan kişiler tarafından kontrol edildiği ortaya çıkarıldı.

İstanbul ve Bursa’da İkinci Dalga

Bu kapsamda İstanbul ve Bursa’da belirlenen 6 adrese yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi.

Örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen bu adreslerde de şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

25 Şüpheli Gözaltında

Her iki operasyon kapsamında toplam 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Yetkililer, FETÖ’nün farklı yöntemlerle yeniden yapılanma girişimlerine karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Güvenlik birimleri, özellikle gençleri hedef alan bu tür yapılanmalara karşı toplumun da dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.