İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmada, örgütün güncel kadın yapılanması içinde yer alan 16 şüphelinin "il ablalığı, sohbet hocalığı, büyük bölge talebe mesullüğü ile ev ablalığı/abiliği" gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale ve Samsun'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma içerisinde yeni model evlerde en fazla 3 öğrencinin yerleştirileceği, bu evlerden sorumlu "abi/abla"ların da örgüte eleman temini faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Bu kapsamda 4 öğrenci evi ile bu evlerde kalan şüphelilere yönelik İstanbul ve Bursa'da 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Her iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete getirildi.

