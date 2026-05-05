Orta Doğu’daki Gerilim Enerji Piyasalarını Sarstı

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İsrail’in bölgedeki askeri hamleleri, küresel enerji piyasalarında dengeleri alt üst etti.

Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin aksamasıyla birlikte petrol ihracatı ciddi şekilde sekteye uğrarken, üretim ve sevkiyatta yaşanan aksamalar piyasaları doğrudan etkiledi.

Üretim ve Sevkiyatta Kritik Aksamalar

İran’a yönelik saldırılar ve karşılık olarak Körfez’deki hedeflerin vurulması, petrol üretiminin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

Buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir petrol limanında çıkan yangın, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Tüm bu gelişmeler, petrol arzında ciddi daralmaya yol açtı.

Stoklar Hızla Eriyor

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın yayımladığı rapora göre, küresel petrol stokları 101 günlük seviyeye kadar geriledi.

Uzmanlar, bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar düşebileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca rafine ürün stoklarının da hızlı şekilde azaldığı, 50 günlük seviyelerden 45 güne kadar gerilediği belirtiliyor.

Brent Petrol Yükselişte

Petrol üretimindeki aksamalar ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Piyasalarda özellikle arz-talep dengesine ilişkin endişeler fiyatların daha da yükselmesine zemin hazırlıyor.

Yaz Ayları İçin Kritik Uyarı

Enerji analistleri, mevcut gerilimlerin devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki akışın yeniden sekteye uğraması, küresel enerji krizini daha da derinleştirebilir.

Piyasaların Gözü Petrolde

Küresel ticaret ve enerji piyasaları, hem Orta Doğu’daki gelişmeleri hem de petrol stoklarındaki değişimi yakından takip ediyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte yaşanacak her gelişme, sadece enerji fiyatlarını değil, dünya ekonomisinin genel seyrini de doğrudan etkileyecek.