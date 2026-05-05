Rusya Ateşkes İlan Etti

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 8-9 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın Zafer Günü etkinlikleri kapsamında alındığı belirtilirken, Ukrayna’nın da ateşkese uymasının beklendiği ifade edildi.

Kiev’e Sert Uyarı

Rusya, ateşkes açıklamasının yanı sıra sert mesajlar da verdi. Ukrayna’nın saldırı girişiminde bulunması halinde, başkent Kiev’e yönelik yoğun füze saldırıları düzenlenebileceği belirtildi.

Ayrıca Moskova’daki Zafer Günü etkinlikleri sırasında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Zelensky’den Karşı Hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise Rusya’nın ateşkes kararına farklı bir perspektiften yaklaştı.

Zelensky, Moskova’nın resmi bir ateşkes talebinde bulunmadığını belirterek, 5-6 Mayıs’tan itibaren kendi ateşkes çağrılarını yaptıklarını açıkladı.

“İnsan hayatı, herhangi bir kutlamadan daha değerlidir” diyen Zelensky, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Ateşkes Kalıcı mı?

Uzmanlar, ilan edilen ateşkesin kısa süreli ve stratejik bir hamle olabileceğine dikkat çekiyor.

Daha önce de dini ve özel günler vesilesiyle benzer ateşkes kararları alınmış ancak sahada kalıcı bir barış sağlanamamıştı.

Gözler 8-9 Mayıs’ta

Küresel kamuoyu, 8-9 Mayıs tarihlerinde sahadaki gelişmeleri yakından takip edecek. Bu süreçte tarafların gerçekten silahları susturup susturmayacağı, savaşın seyrine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ateşkesin uygulanması halinde bu adım, barış süreci için yeni bir kapı aralayabilir.