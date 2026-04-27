Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırılar sonucu 15 yaşındaki İyham el-Ömeri hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 817 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısı da 172 bin 399'a yükseldiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.