ABD Suriye’deki Askeri Varlığını Sonlandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurum, sahadaki tüm kritik üslerin devredildiğini ve çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Yaklaşık üç ay süren planlı tahliye süreci kapsamında ABD askerleri bölgeden tamamen ayrıldı. Böylece yıllardır devam eden askeri varlık fiilen sona ermiş oldu.

“Tüm Kritik Üslerin Devri Tamamlandı”

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD kuvvetlerinin, “Doğal Kararlılık Harekatı” kapsamında yürütülen geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye’deki tüm önemli üsleri devrettiğini vurguladı.

Çekilme Süreci Nasıl İlerledi?

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan yaklaşık 2 bin ABD askeri, şubat ayından itibaren kademeli olarak bölgeden çekilmeye başladı.

Sürecin son aşamasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı:

Son askeri konvoy 16 Nisan’da Kasrak Hava Üssü’nden ayrıldı

Üslerdeki ekipman ve askeri varlıklar yerel unsurlara devredildi

Sahadaki operasyonel sorumluluk büyük ölçüde yerel ortaklara bırakıldı

DEAŞ Vurgusu: Destek Sürecek

Açıklamada, DEAŞ ile mücadeleye de özel vurgu yapıldı. ABD’nin sahadan çekilmesine rağmen, terörle mücadele operasyonlarına dolaylı destek vermeye devam edeceği belirtildi.

CENTCOM yetkilileri, DEAŞ tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığını ve bölgesel güvenlik açısından risk oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Dikkat Çeken Detay: Tutuklu Transferleri

Yılın ilk aylarında, Suriye’deki gözaltı merkezlerinde bulunan 5 bin 700’den fazla DEAŞ mensubunun Irak’a nakledildiği bilgisi de paylaşıldı. Bu adımın, güvenlik risklerini azaltmaya yönelik stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Bölgede Yeni Dönem Başlıyor

ABD’nin Suriye’den çekilmesi, yalnızca askeri bir karar değil; aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak yorumlanıyor.