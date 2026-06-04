İngiltere Kraliyet Donanmasına ait Merlin Mk4 tipi helikopter, Devon bölgesinde gerçekleştirilen eğitim tatbikatı sırasında düştü. Kazada üç askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil durum ekipleri, Okehampton yakınlarındaki Sourton Down bölgesinde meydana gelen kazanın ardından yerel saatle 03.45'te olay yerine sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kraliyet Donanması Sözcüsü yaptığı açıklamada, kazanın bir helikopter eğitim tatbikatı sırasında meydana geldiğini belirterek, hayatını kaybeden personelin ailelerinin bilgilendirildiğini ve ailelerin mahremiyet talebinde bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Donanma Komutanı Orgeneral Sir Gwyn Jenkins, düşen hava aracının Somerset'teki RNAS Yeovilton üssünde konuşlu Merlin Mk4 tipi helikopter olduğunu doğruladı.

Jenkins, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklarken, yaşanan olayın Kraliyet Donanması camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kraliyet Ailesinden Taziye Mesajı

Galler Prensesi Kate Middleton, Filo Hava Kolu Başkomutanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, kendisi ve Prens William'ın kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kate Middleton, "Dualarımız hayatını kaybeden personelin aileleri ve yakınlarıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer: Tam Bir Trajedi

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazayı "tam bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı John Healey ise yaptığı açıklamada, üç askerin kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybeden personelin ailelerine ve silah arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler ve soruşturmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.