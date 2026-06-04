Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Başlıyor

Çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sıfır atık farkındalığını toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Atatürk Havalimanı'nda Büyük Buluşma

4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm teknolojileri, çevre dostu üretim modelleri ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları ziyaretçilere tanıtılacak.

Festival boyunca çevre temalı sergiler, teknoloji gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

İstanbul Genelinde 1500'den Fazla Etkinlik

Öte yandan 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında kent genelinde geniş çaplı etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilecek 1500'ü aşkın etkinlikte kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelecek.

Çevre temizliği kampanyalarından eğitim programlarına, geri dönüşüm atölyelerinden farkındalık etkinliklerine kadar birçok çalışma hafta boyunca devam edecek.

Ünlü Sanatçılar Festivalde Sahne Alacak

Çevre ve sürdürülebilirlik temalı etkinliklerin yanı sıra festival, sanat dünyasının sevilen isimlerini de ağırlayacak. Festival kapsamında Mazhar Alanson, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza sahne alarak ziyaretçilerle buluşacak. Konserler ve çeşitli etkinliklerle festival, her yaştan katılımcıya çevre bilincini eğlenceli bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunacak.

Amaç Sıfır Atık Bilincini Yaygınlaştırmak

Festival ve hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle doğal kaynakların korunması, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm alışkanlıklarının geliştirilmesi ve çevre dostu yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır Atık Festivali, çevre konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra vatandaşları sürdürülebilir yaşam uygulamalarıyla buluşturacak önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.