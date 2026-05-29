Saldırılarda aralarında kadınlar, çocuklar ve askerlerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını yitirirken, en az 42 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve sivil yapı kullanılamaz hale geldi.

Ateşkese Rağmen Saldırılar Sürüyor

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese rağmen saldırıların devam etmesi uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Son olarak 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak İsrail ordusunun özellikle Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerine yönelik saldırılarını artırdığı bildirildi.

Siviller ve İbadethaneler Hedef Oldu

Nebatiye kentinde bir caminin hedef alındığı saldırıda çevrede büyük hasar meydana geldi. Sayda’da bir ailenin bulunduğu aracın vurulması sonucu anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Şuveyfat kentinde bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda ise bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk yaşamını yitirdi. Sayda’daki çok katlı bir binaya yönelik saldırıda da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Can Kaybı 3 Bin 324’e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 324’e, yaralı sayısı ise 10 bin 27’ye ulaştı.

Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerdeki varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlalleri gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.