ABD ile Küba arasında tansiyonu yükseltecek yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında yaklaşık 30 yıl önce yaşanan ölümcül olayla ilgili ağır suçlamalar yöneltti.

1996’daki Uçak Olayı Dosyası Yeniden Açıldı

ABD’de açıklanan iddianameye göre 94 yaşındaki Raul Castro ve beraberindeki bazı eski Kübalı askeri yetkililer, 1996 yılında “Brothers to the Rescue” isimli gruba ait iki silahsız sivil uçağın düşürülmesi nedeniyle suçlanıyor.

Uluslararası hava sahasında meydana gelen olayda dört kişi hayatını kaybetmişti. ABD makamları, Castro’yu ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak, cinayet ve hava aracı imhası gibi suçlamalarla itham ediyor.

ABD’den Sert Mesaj

Miami’de düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, yıllardır beklenen adaletin yerini bulacağını savundu. Blanche, ABD vatandaşlarına yönelik suçlarda zaman aşımı gözetilmeyeceğini vurgulayarak sert mesaj verdi.

Küba’dan Tepki Gecikmedi

Küba yönetimi ise suçlamalara sert tepki gösterdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD’nin adımını “hukuki değil siyasi bir hamle” olarak nitelendirdi.

Havana yönetimi, 1996’daki olayın Küba hava sahası güvenliği kapsamında meşru müdafaa olduğunu savunurken, Washington’un gerçeği çarpıttığını öne sürdü.

Yakalama Kararı da Çıkarıldı

ABD yetkilileri, Raul Castro hakkında yakalama kararı bulunduğunu da doğruladı. Castro’nun nasıl yargılanacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, Washington yönetiminin dosyayı uluslararası düzeyde takip edeceği belirtildi.

ABD-Küba Geriliminde Yeni Dönem

Bu gelişme, son dönemde yaptırımlar ve diplomatik gerilimlerle yeniden sertleşen ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Washington’un bu hamlesi, yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi ve diplomatik sonuçlar doğurabilecek bir adım niteliği taşıyor.