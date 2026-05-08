İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, şüpheli bir vakanın geminin geçen ay uğradığı Güney Atlantik’teki Tristan da Cunha Adası bağlantılı olduğu belirtildi.

Yetkililer, halen gemide bulunan İngiliz vatandaşlarında şu ana kadar herhangi bir belirti görülmediğini ancak sağlık durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu. Geminin hafta sonu Kanarya Adaları’na yanaşmasının beklendiği, burada İngiliz yolcu ve mürettebatı ülkeye götürmek için özel charter uçağın hazır bekletileceği kaydedildi.

İngiltere’ye dönecek yolcuların herhangi bir semptom göstermeseler bile 45 gün boyunca izolasyona alınabileceği ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte salgınla bağlantılı doğrulanmış ya da şüpheli İngiliz vaka sayısı 3’e yükseldi.

İKİ İNGİLİZ VATANDAŞINDA HANTAVİRÜS DOĞRULANDI

Doğrulanan vakalardan birinin, 56 yaşındaki emekli polis memuru ve keşif rehberi Martin Anstee olduğu açıklandı. Anstee’nin 6 Mayıs’ta gemiden tahliye edilerek Hollanda’ya götürüldüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bir diğer İngiliz yolcunun ise 69 yaşında olduğu, 27 Nisan’da Güney Afrika’ya sevk edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, ancak durumunun iyiye gittiği belirtildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Virüs; enfekte kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının havaya karışmasıyla solunum yoluyla ya da doğrudan ısırık ve temas yoluyla bulaşabiliyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları yer alırken, ağır vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.