Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, kendilerini askeri personel olarak tanıttıkları vatandaşlara, haklarında arama dosyası olduğunu söyleyip, dosya kapatma bedeli isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

