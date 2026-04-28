Şırnak'ın Cizre ilçesinde 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir araçta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cizre Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.Y, F.K, H.A. ile Ö.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 24 Nisan'da NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiği bildirilmişti.