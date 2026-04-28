İlk olay, Divanlı Mahallesi’nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan konteyner yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İkinci yangın ise İstasyon Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınların çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.