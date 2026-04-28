Tedavileri süren Zişan Çetin, Mustafa Arslan, Aysima Güven ve Fatma İkra Çam ile Almila Ağaoğlu'nun aileleriyle görüşen Ercan, yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ercan, hayatını kaybeden öğretmen ayla kara ile Öğrenciler Şuranur Sevgi Kazıcı, Furkan Sancak Balal, Zeynep Kılıç, Kerem Erdem Güngör, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bütün aileleri te tek ziyaret eden Başkan Ercan ziyaretlerin de devletin bütün imkânları ile yaraların sarılması için ailelerin ve yarılı öğrencilerin yanında olduğunu belirtti.