Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobildeki gaz kaçağına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Cizre-İdil kara yolunda seyir halindeki 34 BV 8949 plakalı LPG'li otomobilin sürücüsü H.D, gaz kaçağı olduğu şüphesiyle aracı Sur Mahallesi mevkisinde durdu.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu araç geçişine kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki gaz kaçağı önlendi.
Müdahalenin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
