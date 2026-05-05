Türkiye’de Sıra Dışı Hava Olayları

Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan ekstrem hava olayları dikkat çekiyor. Gaziantep’te şiddetli fırtına ve dolu etkili olurken, Şanlıurfa’da sağanak yağış, Adana’nın yüksek kesimlerinde ise mayıs ayında kar yağışı görüldü.

Bu sıra dışı tablo, atmosferde alışılmışın dışında bir sistemin devreye girdiğini ortaya koydu.

Sıcak ve Soğuk Hava Çarpıştı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş’e göre, bu olayların temel nedeni farklı hava kütlelerinin çarpışması.

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava ile Arktik bölgeden inen soğuk hava kütlesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu üzerinde karşılaştı. Bu karşılaşma, atmosferde ciddi bir dengesizlik yaratarak şiddetli fırtınaların oluşmasına zemin hazırladı.

Süper Hücre Nedir, Nasıl Oluşur?

Süper hücre, dönen hava akımlarına sahip, organize ve uzun ömürlü bir fırtına sistemi olarak biliniyor.

Bu tür fırtınalar:

Saatte 100 kilometreyi aşan rüzgar

İri taneli dolu

Yoğun yağış

Yer yer hortum

gibi ciddi riskler barındırıyor. Gaziantep’te gözlenen “duvar bulutu” da süper hücrelerin en belirgin işaretlerinden biri olarak kaydedildi.

Aynı Sistem Kar Yağışı Getirdi

Aynı atmosferik sistemin farklı bölgelerde farklı etkiler oluşturduğu da dikkat çekti.

Uzmanlara göre, soğuk hava kütlesi yüksek kesimlere ulaştığında sıcaklık hızla düştü ve bu durum Adana’nın yüksek bölgelerinde kar yağışına neden oldu. Bu durum, atmosferin dikey yapısındaki ani değişimlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İklim Değişikliği Etkisi

Uzmanlar, küresel ısınmanın bu tür olayları daha da şiddetli hale getirdiğine dikkat çekiyor. Atmosferin daha fazla su buharı tutabilmesi, yağışların ve fırtınaların şiddetini artırıyor.

Bu da süper hücre gibi ekstrem hava olaylarının daha yıkıcı sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor.

Önümüzdeki Süreçte Ne Bekleniyor?

Meteorolojik değerlendirmelere göre, bu tür sistemlerin tamamen olağan dışı olmadığı ancak son yıllarda etkilerinin daha sert hissedildiği belirtiliyor.

Türkiye genelinde hava olaylarının daha ani ve şiddetli yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların özellikle fırtına ve sağanak uyarılarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan bu gelişmeler, iklim dengesindeki değişimin artık günlük hayatı doğrudan etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarına girerken benzer ekstrem hava olaylarının görülme ihtimali uzmanlar tarafından göz ardı edilmiyor.