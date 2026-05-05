Edinilen bilgilere göre kaza, Türkoğlu Organize Sanayi Yolu üzerindeki Ceceli Mahallesi mevkiinde, üniversite yerleşkesine yakın keskin virajda meydana geldi. Bir işçi servis aracı ile binek otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Servis aracı ise alev aldı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçlarda bulunan C.İ., Ö.K., H.T., A.Ç., M.Y., A.D., A.G. ve D.Ö.İ. isimli kişiler de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, virajlı yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.