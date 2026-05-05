Fatih Anadolu Lisesi'nde 34 yılı geride bırakan Paksoy, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Paksoy, veda programında yaptığı konuşmada, öğretmenlik hayatının büyük bölümünü aynı okulda geçirdiğini ve yetiştirdiği öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.



Meslektaşları ve öğrencilerinden ayrılmanın kendisi için zor olduğunu dile getiren Paksoy, "Burası bizim için sadece bir okul değil, bir yuva oldu. Bu süre içinde hem akademik hem kültürel birçok etkinliğe imza attık. Bugün öğrencilerimiz arasında hakim, savcı, bürokrat ve idareci olarak görev yapanlar var. Onların başarıları bizim en büyük mutluluğumuz." diye konuştu.



Aynı okulda görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Nusret Şan ise Paksoy ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 35 yıl aynı okulda görev yaptık. Bugün onun için son zil çaldı, birkaç yıl sonra bizler için de çalacak." ifadelerini kullandı.

Program, Paksoy'un öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.