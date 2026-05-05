Araç Bilgilerine Erişim Ücretli Oldu

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulama yürürlüğe girdi.

Buna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücret karşılığında yapılacak.

Sorgu Başına Ücret Alınacak

Yeni düzenlemeye göre, araç bilgilerine erişmek isteyen kişi ve kurumlar, yaptıkları her sorgu veya dönen kayıt için ücret ödeyecek.

Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen bu ücret işlem başına 2 TL olarak uygulanacak. Ayrıca bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Kimler Muaf Olacak?

Yönetmelikte bazı istisnalar da yer aldı.

Aynı araç için yıl içinde yapılacak ilk sorgu ücretsiz olacak

olacak Kamu kurumları ve belediyeler bu ücretten muaf tutulacak

Bu kapsamda bireysel kullanıcılar için sınırlı da olsa ücretsiz sorgu hakkı korunmuş oldu.

Veri Paylaşımına Sıkı Şart

Yeni düzenleme sadece ücretlendirmeyle sınırlı değil. Araç verilerine erişim için belirli şartlar da getirildi.

Buna göre;

Veri talep eden kişi veya kurumun hukuki gerekçesi olması

Bilginin bir hakkın tesisi, kullanımı ya da korunması için gerekli olması

zorunlu hale getirildi.

Yeni Dönem Başladı

Uzmanlar, bu düzenlemenin hem veri güvenliğini artırmayı hem de gereksiz sorgulamaların önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor.

Araç sahipleri için yeni dönem resmen başlarken, noter işlemlerinde yapılacak sorguların artık belirli bir maliyetle gerçekleşeceği ifade ediliyor.