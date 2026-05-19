Ölümcül Salgında Endişe Büyüyor

Dünya, yeni bir bulaşıcı hastalık tehdidini yakından takip ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’da etkisini artıran Ebola salgını nedeniyle uluslararası sağlık otoriteleri alarma geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılan Ebola vakaları nedeniyle küresel düzeyde dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Salgının Merkez Üssü Neresi?

Uzmanlara göre salgının merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Uganda sınırındaki Ituri bölgesi olarak öne çıkıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre bölgede şimdiye kadar 395 şüpheli vaka ve 106 ölüm kaydedildi. Uganda’nın başkenti Kampala’da ise laboratuvar doğrulamalı vakaların tespit edilmesi, salgının yayılım riskine ilişkin kaygıları artırdı.

Ebola Nasıl Bulaşıyor?

Ebola, enfekte kişilerin;

kanı

teri

tükürüğü

kusmuğu

diğer vücut sıvıları

ile temas yoluyla bulaşabilen son derece tehlikeli bir viral hastalık olarak biliniyor.

Doğrudan temas, hastalığın yayılmasında en büyük risk faktörü olarak gösteriliyor.

Ebola Belirtileri Neler?

Hastalığın ilk belirtileri genellikle grip benzeri semptomlarla başlıyor.

Ebola belirtileri şöyle:

yüksek ateş

şiddetli halsizlik

kas ağrıları

baş ağrısı

boğaz ağrısı

kusma

ishal

karın ağrısı

iç ve dış kanamalar

Uzmanlar, erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Ölüm Oranı Korkutuyor

DSÖ verilerine göre Ebola salgınlarında ölüm oranı virüs türüne göre değişiyor. Mevcut salgına neden olduğu belirtilen Bundibugyo türünde ölüm oranının yüzde 25 ila 40 arasında olduğu ifade ediliyor.

Geçmiş Ebola salgınlarında ise bu oranın çok daha yüksek seviyelere ulaştığı biliniyor.

Aşı ve Tedavi Endişesi

Salgını daha da kritik hale getiren en önemli unsur ise mevcut virüs türüne karşı onaylanmış özel bir aşı veya kesin tedavinin bulunmaması.

Uzmanlar, sağlık altyapısındaki zayıflık, çatışma ortamı ve yerinden edilmiş nüfus nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirtiyor.

ABD’den Sıkı Önlem

Salgının yayılma ihtimali üzerine ABD de harekete geçti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan’dan gelen yolcular için ek sağlık taramaları ve olası giriş kısıtlamalarını gündeme aldı.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Sağlık yetkilileri, resmi rakamların buzdağının görünen kısmı olabileceğini değerlendiriyor.

DSÖ, bildirilen vakaların ötesinde doğrulanmamış çok sayıda ölüm olabileceğine dikkat çekerek salgının tahmin edilenden daha büyük olabileceği uyarısında bulundu.