Tarsus’ta Korku Dolu Saatler

Mersin’in Tarsus ilçesi, dün yaşanan silahlı saldırılarla adeta savaş alanına döndü. Farklı noktalarda peş peşe saldırılar gerçekleştiren 37 yaşındaki Metin Ö., aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı.

İlk saldırının Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’nde yaşandığı öğrenildi.

İş Yerinde Dehşet Saçtı

İddiaya göre saldırgan, daha önce çalıştığı bir lokanta ve kasap işletmesine giderek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan Can hayatını kaybetti. Olay sırasında yaralanan çalışan Mehmet Han Topal, saldırganın dükkâna sessizce girdiğini telefon çıkaracağını düşündükleri şahsın bir anda silahını çekerek ateş açtığını söyledi.

Eski Eşini de Öldürdü

Dehşet bununla sınırlı kalmadı. Kaçan saldırgan, Çamlıyayla Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i silahla vurarak öldürdü.

Daha sonra farklı mahallelerde saldırılarına devam eden zanlı; Yusuf Oktay, Abdullah Koca ve Gökay Selfioğlu isimli vatandaşların da ölümüne neden oldu.

8 Kişi Yaralandı

Şüphelinin kaçış güzergâhında açtığı ateş sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Helikopter Destekli Operasyon Başlatıldı

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şüphelinin kullandığı araç, Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.

Kıstırılınca İntihar Etti

Güvenlik güçlerinin gece boyunca sürdürdüğü operasyon sonucunda şüphelinin Karakütük Mahallesi Çokak mevkiindeki bir evde saklandığı belirlendi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan zanlının, yanında bulunan silahla intihar ettiği bildirildi.

Valilikten Açıklama Geldi

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın daha önce yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle çok sayıda hastane kaydının bulunduğu ve çeşitli psikiyatrik tanılar aldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü ifade edildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“18.05.2026 tarihinde saat 13.52’de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır.



İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır.



Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir.



Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir.



"Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yayın Yasağı Kararı

Öte yandan RTÜK, olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda yayın kuruluşlarının mahkeme kararına uygun hareket etmesi istendi.