Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yangın çıkan akaryakıt depolama tesisinde tanktan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinin bir tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bu sırada tankın üstünde çalışma yapan Süleyman Güner (47) zemine düştü.

Güner'e ve alevlere müdahale eden tesis personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güner, ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yangın çıkan benzin tankına müdahale eden itfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri destek verdi.

Bölgeye Niğde, Adana ve Konya'dan da takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol alındığı tankta soğutma işlemi sürüyor.

- Vali Toros'tan açıklama

Tesise giden Vali Atilla Toros, yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Toros, 'Olayın meydana gelişine ilişkin incelemeyi, soruşturmayı başlattık. Olayın meydana geldiği anda patlamayla birlikte maalesef yüksekten düşen bir vatandaşımız ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.' dedi.

Toros, tesisteki 18 tanktan 2'sinde benzin, 16'sında motorin olduğunu belirterek, 'Benzinin yanma derecesi, motorinin yanmasıyla alakalı sıcaklık derecesinden farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırılmaları bizim açımızdan önemli bir avantaj. Civarında bulunan 4 tankın tamamı da motorin. Onunla alakalı soğutma çalışmaları devam ediyor. Kurulan sistem gereği de tankların sıcaklıklarını şu an ölçebiliyor, görebiliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Patlamanın nedeni titizlikle incelenmektedir'

Yangın çıkan tesisi işleten Aves Güney Antrepoculuk AŞ'den yapılan açıklamada, patlama nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Olayın hemen ardından acil durum prosedürleri devreye alınmış, saha güvenliği sağlanmış ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde gerekli müdahale ve bilgilendirme süreçleri yürütülmüştür. Olay sırasında yaralanarak sağlık kuruluşuna sevk edilen bir çalışma arkadaşımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Bizleri derin kedere boğan merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Patlamanın nedeni, ilgili kamu kurumları ve uzman ekipler tarafından tam koordinasyon içerisinde titizlikle incelenmektedir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şirketimiz, tüm resmi makamlarla tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde süreci takip etmekte olup, gelişmeler teyit edilmiş bilgiler çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.'