Akçul, Soma faciasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden madencilerin unutulmayacağını vurguladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Soma’daki madenci şehitlerini dualarla andıklarını ifade eden Akçul, “13 Mayıs, sadece Soma’nın değil, tüm Türkiye’nin yüreğinde derin iz bırakan bir tarihtir. 301 madencimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Acımız hâlâ taze, onları asla unutmayacağız” dedi.

Madenciliğin büyük fedakârlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çeken Akçul, iş sağlığı ve güvenliği konusunun her zaman en öncelikli başlık olması gerektiğini söyledi. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için maden sahalarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirten Akçul, işçi sağlığının hiçbir koşulda ikinci plana atılamayacağını ifade etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak facianın yaşandığı ilk günden bu yana Soma’daki şehit madencileri unutmadıklarını dile getiren Akçul, anma programlarında sendika yönetimi ve madencilerle birlikte şehitleri dualarla andıklarını kaydetti.