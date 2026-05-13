Düzenlenen programa AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan DİVA-SEN Genel Başkanı Osman Taşcı, göreve gelmeden önce verdikleri sözleri yerine getirmek amacıyla teşkilat mensuplarıyla il il, ilçe ilçe bir araya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş’taki buluşmanın yoğun katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Taşcı, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Programda katılımcılarla istişarelerde bulunulurken, sendikal çalışmalar ve din görevlilerine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden sendika yetkilileri, benzer buluşmalarla teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.