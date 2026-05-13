Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Türk tarihini yansıtan kadim bayraklar, Doğu Türkistan’a dikkat çeken çalışmalar ile Kudüs ve Endülüs medeniyetlerini konu alan resimler yer aldı.

Etkinliğe destek veren Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, serginin açılışını gerçekleştirerek öğrencilerin emeklerini takdir etti. Kılıçsallayan, öğrencilerin çalışmalarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

KSÜ Öğretim Görevlisi Arif Yücel ise mezun olduğu lisede böyle anlamlı bir etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Hüseyin Leblebici, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi açtıklarını belirterek ziyarete gelen katılımcılara teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca TÜBİTAK çalışmaları doğrultusunda öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinlikler ve projeler de katılımcılara tanıtıldı.

Öğretmenler, çalışmaların okul bünyesinde oluşturulan atölyelerde öğrenciler tarafından hazırlandığını belirtirken, Endülüs Okuma Hareketi kapsamında her resmin bir kitabı temsil ettiğini ifade etti.