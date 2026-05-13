Şehir genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen yol yatırımları aralıksız devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen bu çalışmalar kapsamında, trafik akışını rahatlatacak ve sürüş güvenliğini artıracak projeler birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Doğukent ve Güneşevler TOKİ konutlarına ulaşım sağlayan 1 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimine başlandı.

Estetik ve Konforlu Ulaşım Ağı

Proje kapsamında 20 metre genişliğinde olan yolda 15 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 45 Milyon TL’lik yatırım bedeli ile hizmete sunulacak olan çalışma ile yol standardı önemli ölçüde yükseltilecek. Modern asfalt kaplama sayesinde daha estetik ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulacak.

TOKİ Konutlarına Rahat Ulaşım imkânı

Hayata geçirilen yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte Doğukent ve Güneşevler bölgesinde inşa edilen TOKİ konutlarına erişim daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirilecek. Özellikle son yıllarda artan yerleşim yoğunluğuyla birlikte yeni yol yatırımıyla Doğukent ve Güneşevlerhattında yaşanan trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.