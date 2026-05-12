Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanları paylaşarak vatandaşlardan “kaparo” ve “ürün bedeli” adı altında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı hesaplarda yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen gelirlerin kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı.

Soruşturma doğrultusunda 12 Mayıs 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, İzmir ve Balıkesir’de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 depolama cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.