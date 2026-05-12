Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden daha ekonomik şekilde faydalanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mayıs ayı boyunca hafta içi geçerli olmak üzere, TROY logolu temassız özelliğe sahip kartlarla gerçekleştirilecek ilk toplu taşıma ödemelerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Uygulama kapsamında vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinde TROY logolu temassız kartlarını kullanarak yapacakları ilk binişlerde ücret ödemeyecek. Şehir içi ulaşımda ekonomik destek sağlamayı hedefleyen çalışma, aynı zamanda dijital ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların modern ödeme yöntemlerine yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Hayata geçirilen kampanya ile vatandaşların ulaşım giderlerine katkı sağlanırken, yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımının artırılması ve temassız ödeme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.