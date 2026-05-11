TÜBİTAK 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 225B582 nolu “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Yapay Zeka Destekli Yenilikçi İçerik Geliştirme Uygulamaları” projesinin açılış toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Merkezi Derslik Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Eğitimde dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli öğrenme modellerinin ele alındığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda katılımcılara proje hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, yapay zekânın eğitim süreçlerine sağlayacağı katkılar, yenilikçi içerik geliştirme yöntemleri ve öğretmenlerin dijital becerilerinin artırılmasına yönelik hedefler detaylı şekilde paylaşıldı.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, projenin eğitim camiası adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Akpınar, bu tür projelerin eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise konuşmasında yapay zekânın eğitim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, teknolojinin doğru kullanımıyla eğitim süreçlerinin daha verimli ve etkili hale geleceğini söyledi.

Yapay zekâ destekli uygulamaların öğretmenlere yeni ufuklar açacağını belirten Bakan, eğitim dünyasının dijital dönüşüme ayak uydurmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Eğitimde yenilikçi bakış açısını güçlendirmeyi hedefleyen program, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların, öğretmenlerin mesleki gelişimine ve eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.