Kahramanmaraş’ta kış mevsiminde etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerdeki su seviyelerini önemli ölçüde artırdı. Son yıllarda kuraklık ve düzensiz yağışlar nedeniyle zaman zaman kritik seviyelere gerileyen su kaynakları, bu yıl yeniden yükselişe geçti.

Özellikle kış boyunca etkili olan kar yağışı ve ilkbahar yağmurları, kent genelindeki barajların doluluk oranlarını üst seviyelere taşıdı. Su seviyesindeki artış, hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.

Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajları arasında yer alan Menzilet Barajı’nda da su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiği bildirildi. Yetkililer, barajın maksimum işletme kotuna ulaştığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl kuraklık endişelerinin gündeme geldiği kentte, bu yıl oluşan tablo çiftçileri ve enerji sektörünü sevindirdi. Uzmanlar, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.