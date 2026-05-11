Şehrin önemli sosyal buluşma noktalarından biri olan Şairler Tepesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, “21. Yüzyılda Aile Olmak” temalı panel düzenlendi.

Manevi atmosferi ve samimi ortamıyla dikkat çeken programa, Mehir Aile Platformu Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ile KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç katıldı.

Aile yapısının günümüz dünyasında karşı karşıya kaldığı sorunların ele alındığı panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Panelde konuşan isimler, modern çağın hızla değişen yaşam koşulları içerisinde aile bağlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Teknolojinin hayatın merkezine yerleştiği günümüzde sevgi, saygı, sadakat ve iletişim gibi temel aile değerlerinin her zamankinden daha fazla korunması gerektiği ifade edildi.

Konuşmacılar, aile kurumunun yalnızca bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en önemli yapı taşı olduğuna dikkat çekerek; güçlü ailelerin güçlü toplumları meydana getirdiğini dile getirdi.

Özellikle çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde aile içindeki iletişimin ve manevi bağların büyük rol oynadığı vurgulandı.

Yoğun ilgi gören program, aile kavramının toplum için taşıdığı hayati önemin bir kez daha altını çizerken, katılımcılar tarafından da büyük beğeni topladı.

Manevi ve sosyal yönüyle dikkat çeken etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.