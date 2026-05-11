Kahramanmaraş’ta yaşanan duygu dolu bir olay, sosyal medyada takdir toplayan görüntüler arasında yerini aldı. Kentin önemli dinlenme alanlarından Kapıçam Tabiat Parkı’nda, rüzgar nedeniyle yere düşen Türk bayrağını gören küçük bir çocuğun sergilediği davranış, çevrede bulunan vatandaşların beğenisini kazandı.

Küçük Yaşına Rağmen Büyük Duyarlılık

Edinilen bilgilere göre olay, Kapıçam Tabiat Parkı’nda yaşandı. Rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden yere düşen Türk bayrağını fark eden küçük çocuk, hiç tereddüt etmeden bayrağın yanına gitti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bayrağı yerden dikkatlice aldığı, temizlemeye çalıştığı ve büyük bir özenle muhafaza ettiği görüldü.

Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, küçük çocuğun bu davranışını takdir ederken, görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı.

Kapıçam Tabiat Parkı’nda yaşanan bu anlamlı an, Kahramanmaraş’ta günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.