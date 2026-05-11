Parti üyeleriyle bir araya gelen Şahin, ilçenin siyasi ve sosyal gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve yerel yönetimle koordineli çalışma konuları ele alındı.

Ziyaretin ana gündem maddesini ise Türkoğlu’nda devam eden ve planlanan kamu yatırımları oluşturdu. Prof. Dr. Mehmet Şahin, ilçede yürütülen projelerin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, aksayan noktaların çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Özellikle bölge ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çeken Şahin, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca vatandaşlardan gelen talepler ve yerel sorunlar da masaya yatırıldı. İlçe sakinlerinin beklentilerini dinleyen Şahin, halk odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Yerel sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşması için ilgili kurumlarla koordinasyonun artırılacağını ifade eden Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.