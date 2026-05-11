Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 4–11 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık uygulamalarının bilançosunu açıkladı.

Yapılan denetimlerde toplam 30 bin 720 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 127 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği, 4 kesici ve delici alet ile 100’den fazla mühimmat ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 25 bin 754 araç ve 1.459 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 475 araç sürücüsüne alkol denetimi yapılırken, 3 bin 52 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 124 araç trafikten men edilirken, 396 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 24 abartı egzoz ve 46 yüksek sesle müzik yayınına müdahale edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 42 olaya müdahale edilirken, 47 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı. Operasyonlarda 91,4 gram metamfetamin, 13,68 gram bonzai, 704 adet sentetik ecza, 59 adet ecstasy/captagon ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 44 adet tarihi eser, 96 adet emtia ve sahte para ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında 1.829 kişi sorgulandı, 18 kişi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.