Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kireçci, son günlerde yeniden gündeme gelen hantavirüse ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virüsün kemirgen kaynaklı olduğuna dikkat çeken Kireçci, özellikle tarla ve orman farelerinin dışkı, idrar ve tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabildiğini ifade etti. Hantavirüsün, Covid-19 gibi insandan insana kolay bulaşan bir virüs olmadığını vurgulayan Kireçci, bu nedenle toplumda panik oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kireçci, özellikle depo, metruk binalar, tarla ve ormanlık alanlarda temizlik yapılırken dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Bu tür ortamlarda koruyucu ekipman kullanmanın ve hijyen kurallarına dikkat etmenin önemine değinen Kireçci, bilinçli önlemlerle riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Uzmanlar, hantavirüse karşı bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekerken, gereksiz panikten kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.