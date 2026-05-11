Kahramanmaraş’ta sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül 2025 tarihinde Facebook üzerinden düşük faizli kredi reklamı vererek vatandaşları hedef alan dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi.



Edinilen bilgilere göre, mağdur M.C.A. ile görüntülü görüşme yapan şüpheliler, mobil bankacılık şifresini ele geçirerek 4 ayrı işlemde toplam 398 bin 170 TL para çekti.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işledikleri belirlenen M.Ç., C.G. ve F.K. isimli şüpheliler, Kahramanmaraş ve İstanbul’da belirlenen 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve kripto para hesap hareketleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.