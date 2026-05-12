Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun şekilde sürdürülen yol yatırımları kapsamında Elbistan’da kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlçenin en yoğun kullanılan arterlerinden biri olan Pınarbaşı Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Pınarbaşı Caddesi Baştan Sona Yenileniyor

Elbistan ilçe merkezinin en önemli güzergâhları arasında yer alan Pınarbaşı Caddesi’nde ilk etapta asfalt öncesi kazı ve zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Toplam 2,5 kilometrelik ana arterde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yol zemini tamamen yenilenerek sıcak asfalt serimine uygun hale getirilecek.

Hedef Kurban Bayramı Öncesi Tamamlamak

Yoğun bir tempoda devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Kurban Bayramı öncesinde Pınarbaşı Caddesi’ni yenilenmiş haliyle yeniden ulaşıma açmayı hedeflediği belirtildi. Çalışmalar süresince ekipler, trafik akışının minimum düzeyde etkilenmesi için sahada titiz bir planlama yürütüyor.

Asfalt Hamlesi 3 Ana Arteri Kapsıyor

Büyükşehir Belediyesinin Elbistan’daki asfalt yatırımları yalnızca Pınarbaşı Caddesi ile sınırlı kalmayacak. Pınarbaşı Caddesi’nde çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, ilçenin önemli ulaşım akslarından Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nde de asfalt çalışmalarına başlayacak. Program kapsamında 2,6 kilometrelik Çeçenistan Caddesi ve 3,2 kilometrelik Hacı Esat Efendi Caddesi sıcak asfaltla yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak. Böylece Elbistan’ın ulaşım yükünü taşıyan üç ana arter baştan sona yenilenmiş olacak.